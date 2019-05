Cina-Vanuatu: incontro fra premier Li e Salwai, rafforzare gli scambi a tutto tondo (3)

- Salwai ha esteso le sue congratulazioni per il 70mo anniversario della Repubblica Popolare Cinese, e ha elogiato la Cina per il suo importante ruolo negli affari e nella governance economica globali. "Vanuatu attribuisce grande importanza ai legami con la Cina. Le relazioni bilaterali si basano sulla reciproca fiducia e sulla cooperazione vincente. Sosteniamo gli sforzi della Cina per salvaguardare la sovranità e l'integrità territoriale", ha detto Salwai. Il premier di Vanuatu ha espresso gratitudine per il sostegno e l'assistenza della Cina al suo paese, e ha promesso di approfondire gli scambi inter-governativi e interpersonali, promuovere la cooperazione nel commercio, investimenti, infrastrutture e telecomunicazioni e favorire lo sviluppo dei legami bilaterali tra la Cina e i Paesi delle isole del Pacifico. Dopo i colloqui, i due leader hanno assistito alla firma degli accordi di cooperazione bilaterale. (Cip)