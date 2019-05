Cina-Cuba: ministro Esteri cubano Rodriguez Parrilla in visita a Pechino da oggi al 30 maggio

- Il ministro degli Esteri di Cuba, Bruno Rodriguez Parrilla, sarà in visita ufficiale in Cina da oggi al 30 maggio. Lo ha annunciato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Lu Kang. Il ministro degli Esteri cubano è stato invitato dall'omologo cinese Wang Yi. Rodriguez Parrilla si era recato a Pechino a inizio novembre del 2018, come parte della delegazione che aveva accompagnato Miguel Diaz-Canel nella sua prima missione in Asia da quando è divenuto presidente di Cuba. (Inn)