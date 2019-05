Meteo: le previsioni per oggi a Torino e in Piemonte

- A Torino oggi, martedì 28 maggio, nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 11.1mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2750m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: un nuovo impulso instabile si avvicina al Nord Italia in serata. Dopo una mattinata asciutta e con nubi irregolari, nel corso del giorno nuovo aumento dell'instabilità a partire dalle Alpi occidentali con formazione di rovesci, e a seguire temporali in estensione alle pianure, compresa anche la Liguria. Fenomeni localmente forti su basso Piemonte. Temperature in lieve aumento nei massimi, in calo dalla sera in montagna. Ventilazione debole variabile con successivi rinforzi in prossimità dei temporali. Sulla Liguria venti deboli meridionali, in rotazione a Tramontana dalla serata. Mare mosso. (Rpi)