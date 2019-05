Cina: la regione di Sichuan ha firmato 18 accordi di cooperazione con Israele (2)

- "La cooperazione pratica tra le due parti è stata condotta in settori scientifici, tecnologici, economici, commerciali, educativi e culturali con risultati fruttuosi negli ultimi anni", ha dichiarato Peng Qinghua, segretario del Comitato provinciale del Sichuan del Partito comunista cinese. Peng ritiene che ci sia un grande potenziale per entrambe le parti per approfondire ulteriormente la cooperazione per l'innovazione in futuro. "Il Sichuan è un importante partner cooperativo di Israele", ha affermato Amiram Appelbaum, capo scienziato del ministero dell'Economia e dell'industria israeliano e presidente della Israel Innovation Authority. "Entrambe le parti hanno grandi potenzialità per condurre la cooperazione in materia di innovazione nei settori dell'agricoltura moderna, dell'informazione elettronica, della salute medica e dell'energia pulita", ha aggiunto Appelbaum. (segue) (Cip)