Cina: la regione di Sichuan ha firmato 18 accordi di cooperazione con Israele (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La conferenza ha fornito buone opportunità a Israele di conoscere ulteriormente il Sichuan e le opportunità di cooperazione", ha dichiarato l'ambasciatore cinese in Israele, Zhan Yongxin. "Il Sichuan è forte economicamente e ricco di risorse per l'innovazione tecnologica, ed entrambe le parti hanno enormi potenzialità di cooperazione", ha aggiunto Zhan. La conferenza è stata ospitata congiuntamente dal governo provinciale del Sichuan, dall'ambasciata cinese in Israele, dal ministero israeliano dell'Economia e dell'industria e dall'Autorità israeliana per l'innovazione. Circa 300 delegati provenienti da Cina e Israele hanno partecipato alla conferenza. (Cip)