Cina: industria circuiti integrati, crescita oltre il 20 per cento nel periodo 2012-2018

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'industria dei circuiti integrati della Cina ha mantenuto un tasso di crescita annuale superiore al 20 per cento nel periodo 2012-2018, con vendite che hanno raggiunto 653,2 miliardi di yuan (circa 94,77 miliardi di dollari) lo scorso anno, secondo i dati riferiti da Wang Zhijun, viceministro dell'industria e dell'informazione tecnologica. "Il paese ha registrato progressi costanti nelle tecnologie di progettazione, produzione e test dei chip", ha detto Wang in un'intervista rilasciata all'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". Sottolineando l'alto livello di globalizzazione del settore, Wang ha affermato che le recenti iniziative degli Stati Uniti hanno sconvolto l'ordine e la divisione internazionale del lavoro nel campo, ridotto l'efficienza nell'allocazione delle risorse e ostacolato lo sviluppo stabile del settore a livello mondiale. "In prospettiva, la Cina sarà più integrata nell'ecosistema globale del settore e cercherà ulteriori sviluppi in termini di apertura, innovazione e cooperazione", ha annunciato Wang. Il viceministro ha aggiunto che la Cina continuerà a migliorare il proprio ambiente imprenditoriale, trattando equamente gli investitori nazionali ed esteri e rafforzando la protezione dei diritti di proprietà intellettuale per condividere con il mondo le opportunità offerte dal mercato cinese. (segue) (Cip)