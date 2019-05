Imprese: rivenditore online russo Ulmart lancia piattaforma di prova per la Cina

- Ulmart, uno dei più grandi rivenditori online della Russia, ha lanciato un'operazione di prova per una piattaforma dedicata alla Cina. Lo riferisce l'agenzia di stampa russa "Sputnik" che spiega che Ulmart stesso fungerà da "finestra online" e da piattaforma per la ricezione degli ordini. Il contratto di vendita e di acquisto tra l'acquirente e il venditore sarà firmato dopo il pagamento anticipato del 100 per cento. Secondo quanto riferito, gli ordini, l'elaborazione, le spedizioni in Russia e le procedure doganali saranno gestiti dai partner logistici di Ulmart in Cina. Ulmart intende aggiungere merci cinesi a tutte le categorie online e aumentare la propria quota di prodotti cinesi al 5 per cento entro la fine del 2019. Tutte le regioni della Russia attualmente coperte da Ulmart godranno della consegna gratuita di merci cinesi. Durante l'operazione di prova, il periodo di consegna di 2 o 3 settimane sarà ridotto a 5-7 giorni lavorativi. Il rivenditore online Ulmart è stato fondato nel 2008 ed è una delle più grandi società di commercio online in Russia. (Rum)