Russia-Italia: oggi inaugurazione esposizione su Gramsci presso Museo Dahl di Mosca (2)

- La biografia di Gramsci è indissolubilmente legata alla Russia. Come delegato del Partito comunista italiano al Comitato esecutivo dell'Internazionale comunista visse tra il 1922 e il 1923 in Unione Sovietica. Nel 1926 le autorità italiane arrestarono Gramsci per attività rivoluzionaria e lo mandarono al confino sull'isola di Ustica. Nel 1928 Gramsci fu condannato dal tribunale fascista a 20 anni di carcere, ma grazie ad alcune amnistie la condanna venne ridotta. Gramsci trascorse la maggior parte della reclusione nel carcere di Turi vicino Bari e proprio qui scrisse i famosi "Quaderni del carcere" le cui tremila pagine rappresentano il nucleo dell'eredità creativa di Gramsci. (segue) (Rum)