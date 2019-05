Russia-Italia: oggi inaugurazione esposizione su Gramsci presso Museo Dahl di Mosca (3)

- I "Quaderni", che sono stati esposti una sola volta fuori dei confini italiani nell'autunno del 2017 presso l'Istituto italiano di cultura di Londra, escono per la prima volta fuori dei confini dell'Unione europea. Si tratta di un evento di straordinaria importanza sotto il profilo storico e culturale in quanto permette di riaprire un dibattito in Russia sul retaggio politico e la memoria storica legandolo alla figura del pensatore poco conosciuto al pubblico russo. La mostra sarà aperta al pubblico dal 29 maggio al 7 luglio 2019 nelle sale della nuova sede del Museo statale di letteratura V. Dahl. (Rum)