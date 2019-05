Italia-Qatar: Roma e Doha rafforzano cooperazione nel settore delle infrastrutture stradali (2)

L'evento ha esposto le grandi capacità tecnologiche delle aziende italiane nella manutenzione stradale aprendo un nuovo importante capitolo di cooperazione tra i due paesi anche alla luce degli importanti progetti infrastrutturali realizzati da aziende italiane progetti tra cui l'iconico stadio Al Bayt di Al Khor e la nuova linea della metropolitana di Doha. Durante il seminario, l'ambasciatore d'Italia a Doha, Pasquale Salzano, ha sottolineato che l'Italia è desiderosa di lavorare a stretto contatto con il Qatar per fornire le migliori tecnologie e soluzioni di ricerca che possano soddisfare gli ambiziosi obiettivi del paese. Il diplomatico ha evidenziato la stretta collaborazione tra il Qatar e l'Italia nel campo delle infrastrutture, sottolineando che il lavoro su strada è rimasto un terreno chiave per ulteriori partnership commerciali. "Le aziende italiane hanno sviluppato una solida esperienza nella costruzione e manutenzione di strade basate su tecnologie affidabili e innovative che sono coerenti in termini di qualità negli anni e sostenibili dal punto di vista ambientale, in linea con i principi del Qatar National Vision 2030", ha dichiarato Salzano.