Italia-Qatar: Roma e Doha rafforzano cooperazione nel settore delle infrastrutture stradali (3)

- Citando la sua notevole esperienza nel riciclaggio di materiali da costruzione, Salzano ha osservato che l'Italia è rinomata a livello mondiale per l'utilizzo del 18,5 per cento di materiali secondari o riciclati rispetto alle materie prime totali nei processi industriali. "Tra i paesi europei, l'Italia ha la più alta percentuale di riciclaggio di tutti i rifiuti. In termini di costi ambientali, questa sostituzione di materiali genera un risparmio di 58 milioni di tonnellate di CO2", ha dichiarato l’ambasciatore. Secondo Salzano, Iterchimica è un leader nella produzione di asfalti a basse temperature e un pioniere nello sviluppo di una tecnologia innovativa unica per efficienza e sostenibilità. Riduce al minimo l'impatto ambientale della manutenzione stradale e riduce il consumo di energia e materie prime. (segue) (Res)