Italia-Qatar: Roma e Doha rafforzano cooperazione nel settore delle infrastrutture stradali (4)

- Infatti, come osservato dall’ambasciatore, le tecnologie di Iterchimica utilizzano materiali che possono essere riutilizzati quasi all'infinito senza inviarli alle discariche o prelevandone di nuovi dalle cave. Inoltre la produzione a bassa temperatura di asfalti è anche una soluzione efficiente, che diminuisce l'energia utilizzata e i fumi rilasciati nell'atmosfera. I materiali riciclati come la polvere strofinata generano maggiori benefici in termini di riduzione del rumore. Tali tecnologie hanno un impatto ambientale estremamente basso e sono particolarmente adatte alla stagione calda che in Qatar vede temperature abbondantemente sopra i 40 gradi Celsius. (segue) (Res)