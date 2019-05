Italia-Qatar: Roma e Doha rafforzano cooperazione nel settore delle infrastrutture stradali (6)

- Energia, difesa e infrastrutture restano i tre settori di maggiore peso nelle relazioni bilaterali. In campo energetico l’azienda italiana Eni e Qatar Petroleum hanno firmato lo scorso 11 marzo un accordo per consentire a Qatar Petroleum di acquisire una partecipazione del 25,5 per cento nel blocco A5-A, nell'offshore Mozambico. Nell’ambito della difesa prosegue invece la collaborazione con Fincantieri che il 27 febbraio scorso ha iniziato ufficialmente la costruzione della prima delle due navi da pattugliamento offshore (Opv) della marina del Qatar nel suo cantiere di Muggiano. Le due Opv saranno costruiti come parte del contratto da 4 miliardi di euro, che vedrà Fincantieri consegnare un totale di sette navi di superficie al ministero della Difesa del Qatar. (segue) (Res)