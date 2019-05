Giappone: l’ondata di calore miete altre tre vittime

- L’ondata di calore che ha investito larghe porzioni del territorio giapponese a partire da domenica, 26 maggio, è proseguita nella giornata di ieri, mietendo altre tre vittime nel paese. Tre donne di 42, 88 e 90 anni, hanno perso la vita a causa delle temperature ben oltre la norma stagionale nelle prefetture di Ibaraki, Saitama e Iwate. Le tre vittime si aggiungono ai due morti della giornata di domenica, quando la colonnina di mercurio che è arriva a superare i 39 gradi nella cittadina di Saroma, nell’isola più a nord del paese, l’Hokkaido. Proprio l’Hokkaido ha registrato domenica la morte di un uomo a causa del calore, mentre una seconda persona è deceduta nella prefettura nord-orientale di Miyagi. Almeno 575 persone in tutto il paese sono state ricoverate d’urgenza per colpi di calore o principi d’infarto soltanto nella giornata di domenica. L’Hokkaido non aveva mai registrato prima temperature superiori ai 35 gradi nel mese di maggio, e la massima assoluta sinora registrata in quel paese nel periodo estivo era stata di 37,8 gradi. (Git)