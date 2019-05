Indonesia: le violenze post-elettorali si diffondono nel paese, 4 morti a Papua

- Le violenze che hanno attraversato Giacarta per due giorni la scorsa settimana, dopo la proclamazione dell’esito ufficiale delle elezioni presidenziali, si è propagata ad altre aree del paese, dopo alcuni giorni di calma apparente. La provincia di Papua, in particolare, è stata teatro degli scontri più violenti tra le forze dell’ordine e i sostenitori del candidato sconfitto alle elezioni, Prabowo Subianto, e di candidati locali a lui vicini. Oltre 300 persone – elettori di un candidato dell’assemblea legislativa locale – hanno dato l’assalto all’edificio di una sede distrettuale nel distretto di Asmat. Il candidato in questione, che i media indonesiani non identificano, afferma di essere stato escluso dalla lista dei vincitori delle elezioni, pur avendo ottenuto il maggior numero di preferenze. Un portavoce locale delle Forze armate ha affermato che le autorità sono dovute intervenire con decisione, perché i manifestanti erano armati di armi bianche. Gli scontri hanno causato almeno quattro vittime, incluso un ragazzo di 16 anni. (segue) (Fim)