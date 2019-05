Indonesia: le violenze post-elettorali si diffondono nel paese, 4 morti a Papua (8)

- Il presidente Widodo si è rivolto ai suoi concittadini dopo le violenze, avvertendo che il governo “non tollererà (…) alcun atto di rivolta che arrechi danno” al paese. Il capo dello Stato ha aggiunto che la polizia e le Forze armate “agiranno con decisione in accordo con le disposizioni della legge”. Subianto, che nei giorni scorsi aveva di fatto fomentato le proteste, ieri ha diffuso a sua volta un invito alla calma. “Mi appello a tutte le persone che esprimono le loro aspirazioni, alla polizia, alle Forze armate e a tutte le parti affinché esercitino contegno, e non ricorrano alla violenza fisica”, ha detto l’ex generale. “Violenze come quelle della scorsa notte non dovrebbero ripetersi”. Almeno per il momento, dunque, lo scontro tra i due candidati alla presidenza pare destinato a spostarsi sul piano giudiziario. Il ricorso presentato da Subianto alla Corte costituzionale innescherà mesi di indagini e verifiche delle procedure di spoglio elettorale. Widodo, che dovrebbe inaugurare il suo secondo mandato presidenziale il prossimo ottobre, ha comunque rivendicato la vittoria, impegnandosi assieme al suo vice, il noto predicatore Ma’ruf Amin, a “guidare e tutelare il cento per cento dei cittadini indonesiani”. (Fim)