Russia-Slovenia: inizia oggi visita Lavrov a Lubiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via oggi la visita del ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov in Slovenia, per discutere la situazione dell'Europa sudorientale. "Il 28 e 29 maggio il ministro degli Esteri russo effettuerà una visita di lavoro in Slovenia. Il programma della visita prevede incontri con il presidente e il primo ministro della Repubblica, e colloqui con il ministro degli Esteri", ha affermato nei giorni scorsi la portavoce del dicastero russo, Maria Zakharova, nel corso di un briefing con la stampa. Le parti discuteranno "lo stato attuale e le prospettive per un ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterali, le possibilità di espandere la cooperazione nelle sfere politiche, commerciali, economiche e umanitarie", ha affermato la portavoce. "Si prevede inoltre uno scambio di opinioni sulla situazione nell'Europa sudorientale e su una serie di altre questioni internazionali", ha concluso Zakharova. (Rum)