Giappone: il tweet di Trump alimenta le voci di elezioni anticipate

- Un tweet pubblicato domenica, 26 maggio dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel corso del suo viaggio di Stato in Giappone, ha alimentato le voci e le indiscrezioni che si rincorrono da giorni in quel paese, in merito all’ipotesi di una crisi di governo pilotata dal primo ministro Shinzo Abe. Nel suo messaggio, riferito ai negoziati commerciali tra Stati Uniti e Giappone, Trump ha affermato che Washington e Tokyo giungeranno ai primi accordi in materia di prodotti agricoli “dopo le elezioni di luglio” in Giappone. Il riferimento di Trump a “elezioni”, al plurale, ha colto l’attenzione dei media e degli analisti giapponesi: Trump potrebbe essere stato informato da Abe dell’intenzione di sciogliere la Camera bassa e rinnovarla a luglio, in concomitanza con l’elezione per il rinnovo parziale della Camera alta. Così facendo, il Partito liberaldemocratico (Ldp) di Abe, e le altre formazioni conservatrici che ne sostengono la maggioranza, approfitterebbero di una congiuntura di consenso favorevole per rafforzarsi in vista delle prossime sfide economiche e di riforma costituzionale. Al momento, però, il primo ministro giapponese mantiene il massimo riserbo in merito a tale ipotesi, che invece è stata espressamente citata dal suo braccio destro, il segretario capo di Gabinetto Yoshihide Suga. (segue) (Git)