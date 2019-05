Giappone: 16 persone accoltellate in una stazione a Kawasaki

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 15 persone, inclusi studenti di una scuola elementare, sono stati accoltellati questa mattina a Kawasaki, una città giapponese vicino a Tokyo. Un uomo armato di coltello ha aggredito i passanti nei pressi della stazione ferroviaria di Noborito, attorno alle 7.45 di questa mattina (ora locale). A dare per primo notizia dell’aggressione è stato il dipartimento locale dei vigili del fuoco. L’identità dell’aggressore, un uomo giapponese di età compresa tra 40 e 50 anni, non è stata ancora divulgata dalle autorità. Dopo essersi scagliato sui passanti, l’uomo si è tagliato la gola, ed ora è ricoverato in stato di incoscienza; almeno due delle sue vittime – un adulto e un bambino – verserebbero in condizioni disperate. (Git)