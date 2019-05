Brasile-Italia: si chiude a Brasilia la seconda edizione di Fare cinema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiude oggi a Brasilia la seconda edizione di Fare cinema, una rassegna di film, conferenze e incontri che si sono estese poi ad altre città come Goiania, Nova Veneza, Manaus e Belem. La promozione del cinema italiano è partita con una conferenza ospitata nell’ambasciata d’Italia dal titolo "Cinema italiano oggi: dialogo con la sua storia", a cura del regista e cineasta Sergio Moriconi, già direttore del Cine Brasilia, il più importante della capitale brasiliana. Dal 22 al 26 maggio proprio il Cine Brasilia ha ospitato una selezione di film recenti in lingua originale (tutti sottotitolati in portoghese), che ha accompagnato lo spettatore attraverso i generi e i temi più vari. Da “Quo vado?” di Gennaro Nunziante a “Veloce come il vento” di Matteo Rovere, da “Fiore” di Claudio Giovannesi alla “La pazza gioia” di Paolo Virzi e “Fai bei sogni” di Marco Bellocchio. La chiusura è affidata a “La Mafia uccide solo d’estate” di Pif, seguito da un dibattito sui temi affrontati dal regista. (Com)