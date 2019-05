Kosovo: ministro Pacolli su arresto dipendente kosovaro in Serbia, "mentalità da anni Novanta"

- Le autorità della Serbia hanno arrestato ieri un dipendente dell'amministrazione fiscale del Kosovo. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri di Pristina, Behgjet Pacolli, tramite la sua pagina Facebook ufficiale. Pacolli ha detto di essere stato informato dell'arresto di Marjan Gjokaj, dipendente dell'amministrazione fiscale kosovara, che stava rientrando in patria dalla Serbia. "Condanno le reiterate azioni della Serbia contro i cittadini del Kosovo, e ne chiedo l'immediato rilascio. Le intimidazioni e le provocazioni da parte delle strutture di sicurezza serbe contro i cittadini del Kosovo che hanno viaggiato attraverso la Serbia è un promemoria della mentalità degli anni Novanta", ha dichiarato il ministro degli Esteri kosovaro, il quale ha invitato l'Ue a "intervenire per porre fine a queste azioni non europee da parte di Belgrado". "Il Kosovo - ha detto - è pronto a prendere contromisure per reagire e difendere i suoi cittadini di tutte le appartenenze etniche e religiose".(Kop)