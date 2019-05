Kosovo-Serbia: fonti stampa, Associazione comuni serbi possibile tema summit Parigi (8)

- L’Ue è stata rappresentata a Berlino dall'Alto rappresentante per la politica estera Mogherini. Quest’ultima ha avuto diversi incontri a Berlino, tra cui quelli con il presidente e il premier della Serbia, Vucic e Ana Brnabic, e quello con il presidente kosovaro Thaci. Stando a quanto rivelato dalla portavoce della Commissione europea Maja Kocjancic, l'Alto rappresentante Ue non ha incontrato invece il premier kosovaro Ramush Haradinaj, anch'egli presente a Berlino. In precedenza, Thaci e Haradinaj hanno avuto una conferenza stampa congiunta nella quale hanno evidenziato l’intenzione di difendere le loro posizioni precedentemente espresso sul tema del dialogo tra Kosovo e Serbia. La stampa di Pristina nei giorni scorsi ha scritto molto sul fatto che presidente e premier sono arrivati a questo summit "divisi" su diverse questioni, incluso il delicato tema della sospensione dei dazi kosovari sull'importazione di prodotti serbi e quello di una "correzione" dei confini. (segue) (Kop)