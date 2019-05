Serbia: deputati opposizione annunciano boicottaggio lavori odierni su report Kosovo

- I deputati di parte dell'opposizione in Serbia boicotterà la presentazione in parlamento di un report sul Kosovo prevista per oggi da parte del presidente serbo Aleksandar Vucic: lo ha reso noto il leader del movimento di centro-destra Dveri, Bosko Obradovic. "Non ci viene neanche in mente di fare del parlamento un reality show", ha osservato Obradovic secondo il sito del quotidiano "Danas". Il parlamento della Serbia si riunisce nel pomeriggio in seduta straordinaria sul tema del Kosovo. Al centro della seduta sarà un report presentato dinanzi ai deputati dal presidente serbo, Aleksandar Vucic. Alla seduta saranno presenti anche la premier serba, Ana Brnabic, e il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Marko Djuric. (Seb)