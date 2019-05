Kosovo: presidente Thaci, gli albanesi devono vivere in uno Stato senza confini

- Il Kosovo ha un futuro sicuro nella Nato e nell'Unione europea: lo ha detto il presidente Hashim Thaci parlando oggi nella regione di Pashtrik in occasione del 20mo anniversario dell'operazione Freccia da parte dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). Secondo Thaci, inoltre, sono state create "nuove circostanze" per cui la "migliore soluzione per entrambi i parlamenti", in Kosovo e in Albania, sarebbe quella di "emettere le necessarie dichiarazioni della volontà dei popoli di Kosovo e Albania di vivere in uno Stato comune senza confini".(Kop)