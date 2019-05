Serbia, presidente Vucic, su Kosovo dobbiamo scegliere fra dolci bugie e amare verità

- La Serbia deve scegliere fra "dolci bugie e amare verità" riguardo alla questione del Kosovo: lo ha detto oggi il presidente serbo Aleksandar Vucic rivolgendosi ai deputati del parlamento nazionale. Secondo quanto riporta l'emittente "Rts", Vucic ha così aperto la presentazione del report sul tema del Kosovo dinanzi ai deputati dell'assemblea nazionale riuniti in seduta straordinaria. E' necessario, ha detto Vucic , dare una risposta ad una domanda importante, ovvero "a che cosa crediamo, alle bugie o alla verità". "Non dovete però pensare che a causa della verità io non lotterò per la nostra popolazione e per il Kosovo", ha detto Vucic. Il parlamento della Serbia si è riunito oggi in seduta straordinaria sul tema del Kosovo. Al centro della seduta è un report presentato dinanzi ai deputati dal presidente serbo, Aleksandar Vucic. Alla seduta sono presenti anche la premier serba, Ana Brnabic, e il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Marko Djuric. (Seb)