Usa-Cina: “Bloomberg”, impatto globale della guerra commerciale vale 600 miliardi di dollari

- Se le tariffe fossero estese a tutti gli scambi commerciali tra Cina e Stati Uniti, con una conseguente crisi dei mercati, il Pil globale perderebbe 600 miliardi di dollari nel 2021, considerato l'anno di massimo impatto. Sono queste le previsioni degli analisti di “Bloomberg”, che prevedono tre scenari possibili in caso di mancato accordo tra le due maggiori potenze mondiali: il primo con i livelli tariffari attuali, il secondo con un'escalation al 25 per cento delle tariffe su tutti gli scambi bilaterali e l'ultimo – il peggiore- con escalation delle tariffe più shock dei mercati azionari. Nel primo caso, tra due anni la produzione in Cina e negli Stati Uniti sarebbe inferiore rispettivamente dello 0,5 per cento e dello 0,2 per cento rispetto a uno scenario senza conflitti commerciali. Anche la produzione mondiale scenderebbe di molto. Applicando le tariffe del 25 per cento su tutti gli scambi bilaterali, “Bloomberg” mostra declini di produzione dello 0,8 per cento, 0,5 per cento e 0,5 per cento per la Cina, gli Stati Uniti e il mercato mondiale a metà del 2021. (segue) (Was)