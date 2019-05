Bangladesh: Conferenza su clima e sicurezza, governo solleverà questione rohingya

- Il Bangladesh sarà rappresentato dal ministro degli Esteri, Shahriar Alam, alla Conferenza sul clima e la sicurezza in programma in Germania, a Berlino, il 4 giugno. Nell’occasione il governo di Dacca intende evidenziare l’impatto sul paese di due questioni: il cambiamento climatico e la crisi dei rohingya, nonché l’intreccio tra emergenze ambientale e umanitaria. Nei campi profughi bengalesi, nel distretto di Cox’s Bazar, sono ospitati attualmente 1,2 milioni di roringya giunti dal vicino Myanmar; per dare riparo a queste persone sono state spianate colline e abbattute foreste su un’area di 4.300 acri, con rischi per la biodiversità, come riconosciuto da un rapporto delle Nazioni Unite. Il ministro Alam rappresenterà il Bangladesh anche al quarto German-Asian Business Dialogue, che la capitale tedesca ospiterà il 5 giugno. (segue) (Inn)