Bangladesh: Conferenza su clima e sicurezza, governo solleverà questione rohingya (2)

- Lo Stato birmano di Rakhine è stato teatro di scontri armati e gravissime violenze ai danni dei civili dal 25 agosto del 2017, quando una serie di attacchi da parte di combattenti islamici contro diversi avamposti della polizia innescò una vasta operazione delle forze di sicurezza birmane contro quella minoranza musulmana. L’Onu ha denunciato le violenze come un’operazione di pulizia etnica e Human Rights Watch ha parlato di un crimine contro l’umanità. L’esodo innescato dal conflitto, diretto soprattutto verso il vicino Bangladesh, è il più vasto fenomeno nel suo genere verificatosi nel continente asiatico da decenni. L’Unicef, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, ha stimato in oltre 720 mila i bambini rohingya coinvolti. (Inn)