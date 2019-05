Imprese: presidente Fca Elkann, fusione con Renault “abbraccia” Nissan e Mitsubishi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commento di Elkann segue la formalizzazione di una proposta di fusione da parte del gruppo automobilistico italo-statunitense a Renault, che controlla il 43 per cento di Nissan, mentre quest’ultima detiene una quota del 34 per cento di Mitsubishi. Un'alleanza tra queste aziende potrebbe rimodellare l'industria automobilistica mondiale. Fca e Renault hanno discusso nel fine settimana la struttura dell'eventuale accordo di fusione, e come gestire le implicazioni politiche, ma molti dettagli sarebbero rimasti indefiniti, secondo il “New York Times”. Renault, che in parte è di proprietà del governo francese, è già in una partnership a tre con due società giapponesi, Nissan e Mitsubishi, in quella che è nota come Renault Nissan Alliance. Una fusione tra Renault e Fiat Chrysler darebbe vita al terzo maggiore gruppo automobilistico del mondo per volume di vendite, dietro Volkswagen e Toyota. Le due parti avrebbero già concordato le linee generali di un accordo per condividere tecnologia, proprietà intellettuale, catene di approvvigionamento e impianti per lo sviluppo e la produzione di veicoli, riferisce il “Nyt”. (segue) (Git)