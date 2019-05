Imprese: presidente Fca Elkann, fusione con Renault “abbraccia” Nissan e Mitsubishi (4)

- L’alleanza a tre tra i costruttori di automobili Renault, Nissan Motor e Mitsubishi Motors non può essere sostenuta, a meno di apportare cambiamenti strutturali di portata significativa. Lo ha dichiarato il 22 maggio il ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire, a margine di un incontro a Parigi con il ministro dell’Economia, del commercio e dell’industria giapponese, Hiroshige Seko. “Lo status quo non è più possibile. Sta indebolendo l’alleanza”, ha detto il ministro. Il colloquio tra i due ministri è avvenuto a margine della ministeriale dei 36 paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) che si concluderà nella giornata di oggi. Il presidente ad interim e amministratore delegato di Nissan, Hiroto Saikawa, ha respinto le pressioni di Renault per una fusione delle due aziende sino allo scorso 14 maggio, insistendo che “ora non è il momento”. (segue) (Git)