Imprese: presidente Fca Elkann, fusione con Renault “abbraccia” Nissan e Mitsubishi (5)

- Nissan si trova però in una situazione di debolezza dopo l’arresto dell’ex presidente delle due aziende, Carlos Ghosn, che ha innescato una lotta di potere all’interno dell’alleanza. Pur senza citare apertamente lo scenario di una fusione tra le due aziende, Le Maire è stato chiaro riguardo l’esigenza di rivere la natura della relazione tra Nissan e Renault, che è controllata per il 15 per cento dal governo francese, e detiene il 43,3 per cento dell’azienda giapponese sua partner. “E’ necessario andare avanti, sviluppare, rafforzare questa alleanza”, ha detto il ministro, che ha esortato il presidente di Renault, Jean-Dominique Senard, ad un confronto ancora più serrato con i vertici di Nissan e di Mitsubishi. (segue) (Git)