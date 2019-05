India: Modi invita alla cerimonia del giuramento i leader della Bimstec

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha invitato alla cerimonia del giuramento per il suo secondo mandato, il 30 maggio, i leader degli altri paesi membri dell’Iniziativa del Golfo del Bengala per la cooperazione tecnica ed economica multisettoriale (Bimstec): Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka, Thailandia, Nepal e Bhutan. L’invito intende essere un segnale di attenzione per i vicini, all’insegna della politica estera improntata al principio “Prima il vicinato”. Sono stati invitati anche il presidente del Kirghizistan e il primo ministro di Mauritius. Nel 2014 Modi invitò i leader della Saarc, l’Associazione sud-asiatica per la cooperazione regionale, di cui l’India fa parte insieme ad Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Maldive, Nepal, Pakistan e Sri Lanka. (segue) (Inn)