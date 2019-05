India: Modi invita alla cerimonia del giuramento i leader della Bimstec (4)

- Nella scorsa legislatura ha attuato una politica economica neoliberista incentrata sulle privatizzazioni e liberalizzazioni; sull’apertura agli investimenti esteri diretti in molti settori, compresa la difesa, nell’ambito del programma “Make in India”; sulla creazione di condizioni più favorevoli alle imprese (che hanno fatto scalare al paese molte posizioni nell’indice “Ease of Doing Business” della Banca mondiale). Le due principali riforme economiche sono state la demonetizzazione – la messa fuori corso, alla fine del 2016, delle banconote da 500 e 1000 rupie per contrastare l’evasione fiscale e la contraffazione e incoraggiare i pagamenti senza contante – e l’introduzione, nel luglio del 2017, dell’imposta centrale sui beni e i servizi (Gst), che ha sostituito l’Iva e altre tasse applicate dai singoli Stati. (segue) (Inn)