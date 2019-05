India: Modi invita alla cerimonia del giuramento i leader della Bimstec (5)

- Dal punto di vista sociale l’iniziativa più importante è la missione “India pulita”, avviata con l’obiettivo, quasi raggiunto, di costruire 90 milioni di bagni nelle aree rurali al costo di circa 25 miliardi di euro. In politica estera l’India di Modi ha mantenuto la storica posizione di non allineamento e le alleanze consolidate con gli Stati Uniti e la Russia; il governo uscente ha rafforzato le relazioni con Israele, senza rinunciare al legame indo-palestinese, e cercato di migliorare le relazioni con i paesi islamici del Medio Oriente. In Asia ha incentrato la sua politica sul Sud-est asiatico (“Act East”); dall’anno scorso è stata avviata una stagione di dialogo con la Cina di Xi Jinping, inaugurata dal vertice dei due leader a Wuhan. (segue) (Inn)