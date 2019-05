India: camere di commercio chiedono misure di stimolo (2)

- Poco prima delle elezioni della Camera del popolo, la camera bassa del parlamento federale, tre agenzie multilaterali, la Banca asiatica di sviluppo (Adb), la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale (Fmi) hanno rivisto le stime per quest’anno e l’anno prossimo correggendole lievemente al ribasso, ma confermando per l’India il tasso di espansione più alto del mondo, superiore al sette per cento. Il programma economico del Partito del popolo indiano (Bjp) del premier ha promesso schemi pensionistici per i piccoli e medi agricoltori; una revisione delle aliquote per le persone fisiche della classe media; credito agevolato per l’imprenditoria giovanile e femminile e massicci investimenti nelle infrastrutture: mille miliardi di rupie (quasi 12,9 miliardi di euro). (Inn)