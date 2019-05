Usa: senatori Gop pronti a respingere qualsiasi accusa di impeachment (3)

- Nei giorni scorsi la presidente della Camera, Nancy Pelosi, ha accusato Trump di aver cercato di spingere i Democratici a chiedere la sua messa in stato d'accusa, procedura però che al momento non è nei loro piani, ha ribadito l'esponente del Partito democratico. Secondo Pelosi, Trump sta “implorando” per l'impeachment e, quando si è reso conto che i Democratici non avrebbero seguito quella strada, "è impazzito", ha detto in riferimento alla volontà espressa dal presidente di non collaborare più con i Democratici finché questi ultimi proseguiranno l'offensiva contro la Casa Bianca tramite le indagini delle commissioni da loro controllate. I Democratici sono divisi sulla questione dell'impeachment, perseguita con forza dai candidati alla presidenza del partito e dalla sua corrente socialista; Pelosi, che invece rappresenta l'ala istituzionale dei Democratici, sta tentando di scongiurare la via dell'impeachment, consapevole della sua scarsa popolarità tra gli elettori moderati e della sostanziale inconsistenza sul piano delle accuse al presidente. (Was)