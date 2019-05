Paraguay: governo avvia programma miglioramento istituzionale forze polizia con finanziamento del Bid (2)

- Il programma prevede un prestito di 20 milioni di dollari che verrà gestito dal ministero degli Interni a carico di Juan Ernesto Villamayor. "Stiamo lavorando su un laboratorio che consideriamo molto importante per le investigazioni nell'area criminale, su equipaggiamento e anche sulla formazione" ha dichiarato Villamayor. Il ministro ha tuttavia sottolineato che "bisogna approfondire lo studio e il coordinamento dei progetti che sono molti ma non necessariamente in comunione tra loro". "Soffriamo una crisi di credibilità della polizia che viene da lontano, e dobbiamo approfittare di questa crisi per ridefinire il sistema, riavvicinare l'istituzione alla cittadinanza e quindi recuperare la fiducia", ha aggiunto il ministro. (Abu)