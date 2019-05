Europee: Zingaretti, Lega primo partito nel Lazio? Vittoria in Regione sempre difficile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, nel corso della puntata di "Porta a Porta" in onda su Rai1, sul successo di consensi nel Lazio per la Lega ha affermato : "Noi siamo il primo partito a Roma e, conoscendo la Regione, è sempre stata una Regione contendibile dal centrodestra. Non c'è nessuna novità. E' più semplice vincere a Roma che nella Regione Lazio". (Rer)