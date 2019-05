Usa-Iran: Trump, non cerchiamo un cambio di regime

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è detto fiducioso su possibili futuri negoziati con l'Iran, affermando in una conferenza stampa in Giappone che non sta cercando un cambio di regime, nonostante le crescenti tensioni tra i due paesi. "Non sto cercando di fare del male all'Iran, sto cercando di far dire all'Iran 'no alle armi nucleari'", ha detto Trump durante una conferenza stampa in Giappone. Il presidente, che lo scorso fine settimana ha minacciato che una guerra contro gli Stati Uniti sarebbe stata "la fine ufficiale dell'Iran", è apparso molto più accomodante all'idea di poter avviare dei negoziati con i leader del paese. Le due parti hanno però finora mostrato pochi segnali di volontà per iniziare un vero dialogo sul nucleare, con gli Stati Uniti che si preparano a schierare truppe aggiuntive nella regione. (segue) (Was)