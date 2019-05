Usa-Iran: Trump, non cerchiamo un cambio di regime (2)

- "Penso che faremo un accordo - ha detto oggi Trump -. Penso che l'Iran abbia un enorme potenziale economico e non vedo l'ora di farli tornare all'opera per dimostrarlo”. "(L'Iran) Ha la possibilità di essere un grande paese, con la stessa leadership, non stiamo cercando un cambio di regime, voglio solo chiarirlo, stiamo cercando (di fermare) le armi nucleari", ha aggiunto l'inquilino della Casa Bianca. Trump ha anche dichiarato di aver ricevuto la collaborazione del primo ministro giapponese Shinzo Abe per negoziare con l'Iran in qualità di terza parte. (Was)