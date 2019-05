Usa: vicepresidente Pence visita cimitero militare di Arlington per il Memorial Day

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, accompagnato dal segretario ad interim alla Difesa, Patrick Shanahan, ha preso parte oggi, 27 maggio, alla cerimonia annuale al Cimitero nazionale di Arlington per celebrare il Memorial Day, la giornata in cui si rende omaggio e si commemorano i soldati statunitensi caduti in guerra. "A nome di una nazione riconoscente, è un mio grande privilegio essere qui", ha detto Pence. "A tutti voi qui e a coloro che guardano da lontano, in particolare alle famiglie dei nostri caduti, estendiamo le nostre più sentite condoglianze e portiamo anche il più profondo rispetto e gratitudine del 45° presidente degli Stati Uniti d'America, il presidente Donald Trump ", ha aggiunto Pence. (segue) (Was)