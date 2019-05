Usa-Cina: Trump, “non siamo pronti” per un accordo commerciale con Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non sono pronti a siglare un accordo commerciale con la Cina: lo ha detto il presidente Donald Trump durante una conferenza stampa congiunta in Giappone con l'omologo Shinzo Abe. L'inquilino della Casa Bianca prevede però "in futuro" un accordo, ha detto oggi, 27 maggio, prima di terminare la visita di quattro giorni a Tokyo. Trump ha detto che Pechino vuole raggiungere un'intesa, suggerendo però la possibilità di nuovi aumenti alle tariffe sui prodotti cinesi. "Penso che probabilmente vorrebbero fare l'accordo che avevano sul tavolo prima del tentativo di rinegoziarlo", ha detto Trump riferendosi alla Cina. "Non siamo pronti per fare un accordo e stiamo incassando decine di miliardi di dollari di tariffe, e quel numero potrebbe salire molto, notevolmente molto, e molto facilmente", ha dichiarato Trump. (segue) (Was)