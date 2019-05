Usa: senatori Gop pronti a respingere qualsiasi accusa di impeachment

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I senatori del Grand old party (Gop) affermano che se l'Assemblea votasse a favore per la procedura di messa in stato d'accusa (impeachment) contro il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il Senato la bloccherebbe immediatamente visto che il leader della maggioranza, il repubblicano Mitch McConnell, ha ampia autorità per impostare i parametri di un processo. Mentre McConnell è tenuto ad agire su una procedura di impeachment, che richiede 67 voti o una maggioranza di due terzi per condannare il presidente, e lui e i suoi colleghi Repubblicani hanno il potere di stabilire le regole e garantire il più breve dei processi. "Penso che sarebbe smaltito molto rapidamente", ha detto il presidente della commissione Giustizia del Senato, Lindsey Graham. "Se si basa sul rapporto Mueller, o qualcosa di simile, sarebbe presto archiviato", ha aggiunto. (segue) (Was)