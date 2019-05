Usa: membro del Congresso californiano ammette di aver scattato foto con nemico morto

- Duncan Hunter, membro del Congresso della California, ha ammesso di aver scattato una foto con un combattente morto durante il suo servizio militare. Secondo i media locali Hunter, un repubblicano rieletto lo scorso novembre mentre affrontava delle accuse di corruzione, ha rilasciato i commenti durante un'udienza in municipio sabato scorso parlando del caso di Eddie Gallagher, l'ex soldato accusato dal Navy Seal, le Forze speciali della Marina Usa, di vari crimini di guerra, tra cui l'uccisione di un combattente adolescente dello Stato Islamico sotto la sua custodia. Gallagher, che si è dichiarato non colpevole, ha anche scattato una foto vicino al ragazzo morto. "Eddie ha fatto una cosa brutta di cui sono colpevole anch'io, avendo fatto una foto del corpo e dicendo qualcosa di stupido", ha detto Hunter, citato dal "Times" di San Diego. (Was)