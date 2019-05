Usa-Cina: “Bloomberg”, impatto globale della guerra commerciale vale 600 miliardi di dollari (2)

- Lo scenario da incubo è però l'ultimo, con un calo del mercato azionario del 10 per cento dovuto a tariffe a tutto campo del 25 per cento. In quel caso, il Pil della Cina, degli Stati Uniti e quello mondiale sarebbe inferiore dello 0,9 per cento, dello 0,7 per cento e dello 0,6 per cento a metà del 2021. La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina è entrata in una fase pericolosa dopo lo stallo registrato lo scorso mese e gli ulteriori inasprimenti delle tariffe. Una soluzione potrebbe essere discussa dai presidenti Donald Trump e Xi Jinping che si incontreranno al summit del G-20 il prossimo mese, anche se i presupposti per un accordo a stretto giro sembrano mancare. (Was)