Kosovo-Serbia: fonti stampa, Associazione comuni serbi possibile tema summit Parigi (5)

- Dalle dichiarazioni post-summit dei vertici politici di Kosovo e Serbia emerge tuttavia uno scenario certamente meno roseo. “Il minimo comune denominatore del summit di Berlino è stato che abbiamo concordato di non essere d'accordo”, ha sintetizzato il presidente kosovaro Hashim Thaci. Parlando ai giornalisti a Berlino al termine del summit, Thaci ha definito l'incontro "eccezionalmente difficile" e ha lamentato il fatto che non ci sono stati progressi sulla liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari nell'Ue. "C'è stata mancanza di chiarezza sulla liberalizzazione dei visti; questa è un'ingiustizia e una punizione nei confronti del Kosovo", ha dichiarato Thaci. Il presidente kosovaro ha confermato l'impegno per i rapporti di buon vicinato e per la normalizzazione dei rapporti con la Serbia. (segue) (Kop)