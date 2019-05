Kosovo-Serbia: fonti stampa, Associazione comuni serbi possibile tema summit Parigi (6)

- "Il conflitto congelato tra Kosovo e Serbia deve essere superato e il dialogo è la sola strada per andare avanti. Non ci sarà un processo di dialogo condizionato. Il dialogo deve avvenire in un processo normale che porti al riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo", ha affermato Thaci confermando anche che è stato concordato un nuovo incontro tra i leader dei due paesi balcanici a inizio luglio a Parigi. Secondo Thaci, la lettera recentemente inviata ai presidenti di Serbia e Kosovo dal capo dello Stato Usa Donald Trump dovrebbe essere "al centro" del futuro accordo tra Pristina e Belgrado, mentre certamente non ci saranno scambi di territori ma solo piccole correzioni per cui "continueremo a premere" affinché Presevo, Medvedja e Bujanovac diventino parte del territorio kosovaro. "Non permetterò l'autonomia per i serbi in Kosovo. Queste idee sono morte. Non ci sarà neanche un'Associazione (dei comuni a maggioranza serba) con competenze esecutive", ha concluso. (segue) (Kop)