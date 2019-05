Governo: Salvini, non rompo in base a convenienza. Basta che si lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno e segretario della Lega, Matteo Salvini, nel corso della puntata di "Porta a Porta" in onda su Rai1, ha affermato: "Io non rompo" l'alleanza di governo "in base ai sondaggi e in base alle convenienze. Basta che si facciano le cose". Certo, ha aggiunto "ci sono state settimane di turbolenze". (Rer)