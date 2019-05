Usmca: governo Canada presenterà ratifica nuovo accordo commerciale entro pochi giorni

- Il testo di legge per la ratifica dell'accordo commerciale Usmca (United States-Mexico-Canada Agreement) tra Stati Uniti, Canada e Messico, sarà presentato al parlamento canadese entro pochi giorni. Lo ha annunciato oggi, 27 maggio, il ministro degli Affari esteri, Chrystia Freeland, secondo la quale il testo potrebbe essere presentato già il prossimo mercoledì. Ma come sottolinea la stampa canadese, ci sono ancora alcune sfide chiave che il governo dovrà affrontare, come i tempi di approvazione e l'incertezza su quando, come e se anche gli Stati Uniti e il Messico seguiranno con la ratifica. I membri del Parlamento sono tornati a Ottawa questa settimana per l'inizio di quattro settimane di lavori prima della pausa estiva. Se necessario, tuttavia, il governo potrebbe anche scegliere di prolungare la seduta o addirittura richiamare i membri nel caso in cui il Senato, che rimarrà aperto una settimana in più della Camera dei Comuni, dovesse emendare il disegno di legge. (segue) (Res)