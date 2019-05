Europee: Salvini, dedico vittoria anche a Siri e Fontana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno e segretario della Lega, Matteo Salvini, nel corso della puntata di "Porta a Porta" in onda su Rai1, ha affermato: "Dedico la vittoria anche ad Armando Siri, ad Attilio Fontana e a tutti quelli coinvolti in una bagarre che poi vedremo come andrà a finire". (Rer)